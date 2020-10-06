Yolcu otobüsünde 'taş kokain' ile yakalandı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ (DHA)ELAZIĞ'da yolcu otobüsünde 82 gram taş kokainle yakalanan

M.S. ile kent merkezinde bir kişinin parasını çalan ve 11 suçtan kaydı olan A.E. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yol uygulamasında durdurulan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste, durumundan şüphelenilen M.S.'nin çantasında yapılan aramada 82 gram taş kokain ele geçirildi. Ayrıca, kent merkezinde yardım etmek bahanesiyle yaklaştığı bir kişinin 600 TL'sini çalan şüpheli A.E. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede A.E.'nin aynı yöntemle Siirt'te 2, Malatya'da 3 ve Adıyaman'da 1 kez yankesicilik yaptığı ve toplamda 11 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler M.S. ve A.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-10-06 11:56:34



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