Esnaf Odası Başkanı Ulaş,"Okulların açılması, bir ivme kazandıracak"

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş,Pazartesi günü itibariyle okulların açılacak olmasının esnafların işlerinde bir ivme kazandıracağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Pazartesi tüm ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılması esnafları sevindirdi. Esnaflar ile birlikte servisçiler hazırlıklarını yaparken, okullarda da tüm sağlık tedbirlerinin alınmaya başladığı aktarıldı.

Okulların kontrollü olarak açılmasının esnaf camiasını mutlu ettiğini belirten Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş“Esnafımız bu kararı bekliyordu çünkü ilimiz 24 Ocak çok büyük bir deprem atlattı. Depremin yaralarını sarmadan bu kez de Covid19 virüsü tüm dünyada yayılmasıyla çoğu işletmelerimiz günlerce kapalı kaldı. Belli bir süre sonra işletmelerimiz açıldı ama esnaflarımız eski işlerini yapamadı. Dün alınan kararla tüm ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarının açılması esnaflarımız işlerinde bir ivme kazandıracak. İnşallah olumsuz bir durum olmaz, tüm çocuklarımız okullarına kavuşur. Bizim için öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin, okul çalışanlarımız sağlığı daha önemlidir. Onun için açılan tüm okullarımızda tedbirler en üst seviye çıkarmamız lazım"dedi.

Okulların açılmasıyla giyim, kırtasiye, servis, kantin ve birçok sektörün işlerinin daha iyi olacağına dikkat çeken Ulaş, her türlü tedbirin de alınacağından emin olduklarını aktardı.

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