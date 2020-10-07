Elazığ’da bitkin halde bulunan tilki tedavi altına alındı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bitkin halde yol kenarında bulunan ve enfeksiyon kaptığı değerlendirilen tilki, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karakoçan ilçesi kırsalında yol kenarında bitkin düşen bir tilki bulundu. Tilki, haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra ekipler, tilkiyi FÜ Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi. Hayvan hastanesinde tedavisi süren tilkinin iç hastalıklarla ilgili sistemik bir enfeksiyon kaptığı belirlendi. Bir süre daha tedavisi devam edecek olan tilkinin sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortama bırakılacağı bildirildi.

Hasta tilkinin Karakoçan ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından bulunduğunu belirten FÜ Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Doğa Koruma ile işbirliği içerisinde bize getirildi. Hasta tilki Cerrahi Ana Bilim Dalına getirildi. Burada yapılan müdahaleler sonucunda cerrahi değil de iç hastalıkları ilgilendiren sistemik bir enfeksiyondan şüpheleniyoruz. Dahiliye Ana Bilim Dalında ki hocalarımız hasta hayvanın damar yolunu açtılar tedavisi devam ediyor. Tilki şu anda komalık durumunda gibi ama inşallah gerekli tedavilerden sonra doğaya bırakılacak” dedi.

Araç çarpmasını gösteren bir bulgunun olmadığını da aktaran Han, “Sadece genel durum bozukluğu, kendinde olmama ve bilinçsizlik hali mevcut. Bunlara karşıda iç hastalıkları ana bilim dalı hocalarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

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