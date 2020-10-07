Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçakçılığı ile ilgili yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı, 390 adet ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada şüpheliler A.A. ve S.A'nın gümrük kaçağı malzeme getireceği belirlendi. 2 şüphelinin bulunduğu aracı takibe alan jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 16 adet poverbank, 3 adet müzik topu, 45 adet şarj cihazı, 16 adet hoparlör, 90 adet usb kablosu ve 220 adet cep telefonu aksesuarı olmak üzere toplam 390 adet ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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