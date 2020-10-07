Eazığ'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla S.A. ile A.A.'nın kente gümrük kaçağı ürünler getireceği bilgisine ulaştı. Teknik takibin ardından şüphelilerin aracını durduran ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı 16 cep telefonu güç kaynağı, 3 müzik topu, 45 şarj cihazı, 16 adet hoparlör ve 220 cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.
Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, S.A. ile A.A. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-10-07 12:38:23
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