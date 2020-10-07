Eazığ'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla S.A. ile A.A.'nın kente gümrük kaçağı ürünler getireceği bilgisine ulaştı. Teknik takibin ardından şüphelilerin aracını durduran ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı 16 cep telefonu güç kaynağı, 3 müzik topu, 45 şarj cihazı, 16 adet hoparlör ve 220 cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.

Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, S.A. ile A.A. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-10-07 12:38:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.