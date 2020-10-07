Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı. Yaralanıp sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki Ford marka 23 BU 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlanıp takla attı. Ters dönen araçta yaralanan 2 kişiden sürücü sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık,jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi sıkışan yaralıyı kurtardı.Kurtarılan yaralı diğer yaralı ile birlikte olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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