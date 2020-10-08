Elazığ'da silahlı- sopalı 'borç- alacak' kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis memuru olduğu öğrenilen kişi ile bir grup arasında borçalacak nedeniyle kavga çıktı. Silah ve sopaların da kullanıldığı olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde meydana geldi. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen polis memuru ile bir grup arasında borçalacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede silahlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviyle alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralıların Acil Servis'teki tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-10-08 01:02:13



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