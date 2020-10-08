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Tek böbrekli hasta, yapılan operasyonla dünya literatüründe 84’üncü vaka oldu Elazığ’da 32 yıl önce bir böbreği alınan hastanın diğer böbreğinde de sorun çıkınca dünyada nadir uygulanan "Perkütan" yöntemi uygulanmasıyla sağlığına kavuştu Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür: "Şimdiye kadar dünyada bununla ilgili bildirilmiş 83 vaka vardı, bizim hastamız 84’üncü oldu" "Normal şartlarda iki böbreği sağlıklı olan insanda bu böbreği alırız ama bu hastamız, tek böbrekli olduğu için böbreği aldığımız zaman hasta direkt diyalize bağlı kalacaktı"

İHA

Tek böbrekli hasta, yapılan operasyonla dünya literatüründe 84’üncü vaka oldu Elazığ’da 32 yıl önce bir böbreği alınan hastanın diğer böbreğinde de sorun çıkınca dünyada nadir uygulanan "Perkütan" yöntemi uygulanmasıyla sağlığına kavuştu Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür: "Şimdiye kadar dünyada bununla ilgili bildirilmiş 83 vaka vardı, bizim hastamız 84’üncü oldu" "Normal şartlarda iki böbreği sağlıklı olan insanda bu böbreği alırız ama bu hastamız, tek böbrekli olduğu için böbreği aldığımız zaman hasta direkt diyalize bağlı kalacaktı"

Elazığ’da 32 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası bir böbreğini kaybeden, zamanla diğer böbreğinden de rahatsızlanan bir hasta, uygulanan "Perkütan" yöntemiyle sağlığına kavuşarak dünyada 84’üncü vaka olarak kayıtlara geçti.
3 çocuk 1 torun sahibi 54 yaşındaki Fuat Salar, 1988 yılında trafik kazası sonrası geçirdiği rahatsızlık ve ameliyatın ardından sol böbreğini kaybetti. Bir yıl sonrasında ise sağ böbreğinden açık taş ameliyatı olan Salar, en son bir ay önce idrar yapamama şikayeti ile Medical Park Elazığ Hastanesi’ne başvurdu. Burada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür’ün tedavisine başladığı Salar, yapılan tetkikler sonucunda böbreğinde 3 santimetrelik lezyon ve tümöral hücreler saptandı. Bunun üzerine zor ve riskli olan ‘Perkütan’ yöntemi ile operasyon planlandı. Operasyonda Salar’ın böbreğine yandan girilip orada bir tüp oluşturulduktan sonra böbreğin içine girildi. Ardından hastadaki tümör tur aletleriyle kazındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Salar, 3 gün sonra taburcu edilirken, perkütan yöntemi ile dünya literatüründe 84’üncü vaka olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.
Hastanın şikayetleri ve sonrasında gerçekleştirdikleri tedavi hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür, 1988 yılında sağ böbreği alındığını, 1989 yılında ise sol böbrekten açık taş ameliyatı olduğunu, kendilerine de bir ay önce idrar yapamama şikayetiyle geldiğini aktardı.

"Bizim hastamız dünyada 84’üncü vaka oldu"
Yapılan tetkikler sonucunda hastanın nadir uygulanan yöntemle sağlığına kavuştuğunu ifade eden Op. Dr. Serhat Yentür, "Hastamıza kontrastsız emar (MR) çektik. MR’de sol böbreğin ana çıkış alanında 3 santimetrelik bir lezyon görüldü. Yani böbrek içinde bir tümör vardı ve onun temizlenmesi lazımdı. Normal şartlarda iki böbreği sağlıklı olan insanda bu böbreği alırız. Ama bu hastamız, tek böbrekli olduğu için böbreği aldığımız zaman hasta direkt diyalize bağlı kalacaktı. Hastamıza bir şans tanıdık ve dünyada çok nadir yapılan bir yöntemi uygulamaya karar verdik. Bu yöntem böbreğe yandan girilerek orada bir tüp oluşturup böbreğin içine perkütan yöntemi ile girilmesinin ardından tümörü tur aletleriyle kazıma işlemiydi. Bu yöntem ve teknikle ameliyat yaptık ve çok başarılı oldu. Hastamız da takiplerine geldi ve gayet iyi. Kreatinlerinde de artma olmadı. Böbreği koruyarak bu ameliyatı başarılı bir şekilde yapmış olduk. Şimdiye kadar dünyada 83 tane bununla ilgili bildirilmiş vaka var, bizim hastamız 84’üncü oldu. Bunu Elazığ’da Medical Park Hastanesi’nde yaptık ve hastamız gayet iyi durumda. Ameliyattan 3 gün sonra hastamızı ayakta taburcu ederek evine gönderdik. Ameliyattan sonra tekrar orada tümör çıkmaması için böbrekten girdiğimiz alandan ilaç uygulaması yaptık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Hastamızın tetkikleri temiz, bundan sonra da kontrollerine devam edeceğiz” diye konuştu.

"Şu anda çok rahatım"
Uygulanan tedavi sonucunda sağlığına kavuşan Fuat Salar ise sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, “1988 yılında trafik kazası geçirdim. Ondan sonra 1989 yılında sağ böbreğim çürüdüğü için, onu aldılar. Sol böbreğimde ise taş vardı ve bir yıl sonrasında ameliyatla taşı aldılar. Epey süre geçti ve idrarımı yapamadım, karnım şişti. Medical Park Elazığ Hastanesi’ne gelerek doktora durumu anlattım. Tedavi uyguladılar ve ‘İdrara çıkamazsan bir daha gel’ dediler, yine geldim ve stent taktılar. Birkaç ay geçtikten sonra ‘bir sorun var ve ona göre ameliyat edeceğiz’ dediler. Ben de nasıl uygun görülürse yapalım dedim. Hiçbir sıkıntım yoktu, son 34 ay boyunca sıkıntı yaşadım. Önceden sigara içiyor, alkol de kullanıyordum. Ondan sonra doktorumun tavsiyesi ile onlara ara verdim. Taburcu olduktan sonra kontrole geldim. Doktorum, daha sevindirici bilgi verdi ve şu anda çok rahatım. Ailem de üzülüyordu, bunları duyduktan sonra daha çok sevindiler. Şu anda gayet iyiyim, doktoruma çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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