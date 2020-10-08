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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düşünce tüfek ateş aldı, kendini vurdu

İHA

Düşünce tüfek ateş aldı, kendini vurdu

Elazığ'da bir kişi, tüfekle domuzları kovalamak için arazi de gezindiği sırada düşmesi sonucu kazara kendini vurdu.
Olay, Palu ilçesine bağlı Gömeçbağları köyünde arazide meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki A.D., mısır tarlasının bulunduğu bölgede domuzları kovalamak için av tüfeği ile dolaşmaya çıktı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen A.D'nin tüfeği ateş alarak,çıkan saçmalar kalçasına isabet etti. Yaralanan şahıs, yakın çevrede bulunan bir şantiyede çalışanların yardımıyla İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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