Elazığ’dan Azerbaycan’a 100 araçla destek konvoyu

Elazığ'da Azerbaycan'a destek için 100 araçla destek konvoyu düzenlendi.

İHH Elazığ Şubesi tarafından Azerbaycan’a destek vermek amacıyla ‘Gardaşlık Zamanı’ sloganıyla araç konvoyu düzenlendi. Bosna Hersek Bulvarı üzerinde bulunan vakıf önünde toplanan vatandaşlar araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı. İstasyon Caddesi'nden başlayarak araçlar Gazi, Zübeyde Hanım ve Malatya caddelerinde kornalar eşliğinde şehir turu yaptı. Çayda Çıra Kavşağı'nda konvoya diğer sürücüler de kornalarıyla destek vererek eşlik etti. Daha sonra tur, başladığı yerde son buldu.

Azerbaycan’a destek ve farkındalık oluşturma amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirten İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, “Bizler 28 yıla yakın bir süredir dünyanın birçok coğrafyasında mazlum olan insanların yanında olduk ve olmaya devam etmeye devam edeceğiz. Gün geldi Yemen’deki kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık, gün geldi Filistin’deki kardeşlerimizin yanında olduk. Bugün itibarıyla da Ermenistan ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz arasında maalesef yüzyıllık kangren bir problemin artık savaş aşamasına geldiği bir evreden geçmektedir. Bizler de her zaman olduğu gibi mazlumun yanında olma düsturuyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmak amacıyla Elazığ İHH olarak bir araç konvoyu tertiplemekteyiz. Araç konvoyu ile Elazığlı kardeşlerimizin mevzuya, olaya dikkatini çekmek amacıyla bir güzergah boyunca devam edecektir. Oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı katliamı ile beraber her ne kadar gündeme gelmiş olsa bile uzun soluklu ve yüzyıldır çözüm bulamayan bir problemdir. Bizler de Elazığ olarak bu probleme dikkat çekmek, kardeşlerimizin yanında olduğunu belirtmek ve onlara destek olmak amacıyla konvoy düzenledik” dedi.



Azerbaycanlı Hasanaov: “Biz bir millet iki devletiz, her zaman biriz”

Fırat Üniversitesinde öğrenim gören Kerem Hasanov 3 senedir Elazığ’da yaşadığını belirterek, “Bu 3 sene boyunca Türk halkının dürüstlüğünü, kişiliğini gördük. Bugün de Karabağ’da olan savaştan dolayı bize destek olmaları amaçlı bir etkinlik var, çok teşekkür ederim. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkese teşekkür ederim. Ermenilerin Karabağ’da yaptıkları bu terör eyleminin ve haksız bir savaş yapmalarını kınıyorum. Türkiye’nin bu zor zamanda bizim yanımızda olduğu için çok teşekkür ederim. Biz bir millet iki devletiz, her zaman biriz ve her zaman da bir olacağız” şeklinde konuştu.

Babasıyla konvoya katılan 7 yaşındaki Kerem Kuvat ise, Azerbaycan’a destek vermeye geldiklerini belirterek, herkesi Azerbaycan’ı desteklemeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.