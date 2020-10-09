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Elazığ'da, köylülerin 'orcik' mesaisi

DHA

Elazığ'da, köylülerin 'orcik' mesaisi


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ (DHA)ELAZIĞ'da üzüm bağlarındaki hasadın ardından, kış aylarında çerez olarak tüketilen ve 'orcik' olarak da adlandırılan cevizli sucuğun yapımına başlandı.
Elazığ Valiliği'nin de katkılarıyla geleneksel coğrafi işaret tescili alınan orcik, köylülerin geçim kaynağı haline geldi. Barındırdığı üzüm şırası ve pekmez karışımlarıyla besin değeri yüksek olan orcik, Elazığ'ın asırlık lezzeti olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 3 yıl önce tescillendi. Bağ bozumuyla birlikte yapımına başlanan cevizli sucuk, üzüm şırası ve pekmez karışımı dolayısıyla besin değeri yüksek olduğu için kış aylarında fazlaca tüketiliyor.  
1500'LÜ YILLARDAN BERİ YAPILIYOR
Hoş köyünde orcik üreticiliği yapan Mehmet Barış (60), köylerinde 1500'lü yıllardan beri üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. Aynı zamanda öğretmen olduğunu söyleyen Barış, bir süre önce 9 arkadaşıyla orcik üretimine başladıklarını ifade ederek, "Asıl mesleğim öğretmenlik. Bağcılığa ise hobi olarak başladım. Buraya ilk geldiğimde çay yatağı ve çöl halindeydi. 9 arkadaş bu çöl alanını tamamen temizledik ve toprağını verimli hale getirmek için artezyen vurduk. Köyümüzde 1500´lü yıllardan beri üzümcülük yapılıyor. Ürünlerimiz çok çeşitlidir yaprağından çekirdeğine kadar değerlendiriliyor, örneğin; pestil, pekmez, sirke ve önemli ürünlerimizden birisi orcik dediğimiz kış mevsiminin cevizli tatlılarından birisidir. Bu işte teknik elemanlar çalışıyor ve modern bir şekilde üzümcülüğü köyümüze tanıttık. Çevremize de faydalı olmaya çalışıyoruz" dedi. 
'AMACIMIZ YURT DIŞINA ÜRÜNÜMÜZÜ TANITMAK'
Elazığ'ın orciğini yurt dışında tanıtmak amacında olduklarını söyleyen Barış, orciğin yapımını şöyle anlattı:
"Önce üzümü topluyoruz. Ardından üzüm sıkma makinelerinde üzümler sıkıldıktan sonra şıra kaynatılıyor. Ardından iplere dizdiğimiz cevizleri ağaçlara bağlayarak bulamacın içerisine batırıyoruz. Güneşli ve geniş olan bir alanda rüzgar ve güneşin etkisiyle kurutuluyor. Kurutulan ürünümüzü paketleyerek piyasaya sürüyoruz. Yıllık 100 ile 150 kilo civarında ürün elde ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-10-09 09:35:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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