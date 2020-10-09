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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'daki köy okulları eğitime hazırlanıyor

DHA

Elazığ'daki köy okulları eğitime hazırlanıyor


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 12 Ekim günü köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmasının ardından Elazığ'daki köy okullarda hazırlıklar başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim Pazartesi günü 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflarla birlikte köy okullarının da açılacağını duyurdu. Duyurunun ardından Elazığ'daki köy okullarında hummalı bir çalışma başladı. Çalışma kapsamında okullarda temizlik ve hijyen için tüm tedbirler alınırken, maske ve sosyal mesafe ile ilgili bilgilendirici broşürler asıldı. Akçakiraz beldesinde Akçakiraz Yüzbaşı İlk ve Ortaokulu'nda da temizlik ve hijyen en üst düzeyde tutuluyor.
Akçakiraz Yüzbaşı İlk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Erol, 21 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı'nca 12 Ekim günü okullarının eğitime hazır olduğunu söyledi. Erol, "12 Ekim'de başlayacak 2, 3 ve 4'üncü sınıflarımız ile 8'inci sınıflarımız için okulumuzu dezenfekte ettik. Sosyal mesafe, hijyen kurallarına, temizlik çerçevesinde maske kullanımı, çocukların oturma düzenlerini hazırladık. Zaten okulumuzun temiz okul belgelendirmesi, beslenme düsturlu okul projemiz ve beyaz bayrağımız bulunmaktadır. Okulumuz bu şartları en iyi şekilde yerine getirmektedir. Çocuklarımızın 12 Ekim'de okula başlamasına biz de sevinçliyiz, mutluyuz. Eğitimin yüz yüze devam etmesi başarının gelmesi anlamı taşımaktadır, bu da bizi gayet mutlu ve başarılı kılacaktır" dedi.
Öğrencilerden Furkan Gülbaş, pazartesi günü okulların açılacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerime, arkadaşlarıma, müdürüme teşekkür ediyorum. Bizim evde internet ve tablet olmadığı için okuldan EBA ile iletişim kuruyoruz. O yüzden okullar açılacağı için mutluyum" dedi.
Pazartesi gününü heyecanla beklediğini söyleyen öğrencilerden Emine Betül Yılmaz ise, "Öğretmenlerimi, okulumu, herkesi çok özledim. Çok mutluyum ve heyecanlıyım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-10-09 10:09:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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