Uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan şüpheli tutuklandı

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Elazığ polisinin yaptığı çalışmada çeşitli uyuşturucu madde ve hassas terazi ile birlikte yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motorize yunus ekipleri, kent genelindeki çalışmalarına devam ederken şüpheli bir aracı fark etti. Şüpheli ticari aracı durduran ekipler, yaptığı aramada çeşitli miktarlarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi. Bunun üzerine şüpheli M.Ş.A. gözaltına alındı. Emniyete götürülüp ifadesi alınan şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Öteyandan ekiplerin uyuşturucu kullanan 5 şahsı da yakaladığı ve yasal işlem yapıtığı bildirildi.

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