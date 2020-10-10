TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Turgutluspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 4. haftasında Elazığspor, sahasında Turgutluspor’a 10 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Muhammed Sait Alagöz xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx
Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx (Selim Enes dk. 87 ?), Ömer Faruk Aydemir xx, Murat Ceylan x (Eren dk. 46 x), Kadir Bekmezci xx, Muhammed İldiz xx, Fırat Sefa Öncü xx (Yusuf Ensar dk. 87 ?), Cengizhan Akgün xx, Hebat Alan xx, Tufan Kelleci xx (Cihan Aslan dk. 77 x), Kadir Taşoğlu xx
Turgutluspor: Fatih Demirlek xx, Mert Özyıldırım xx, Süleyman Özdamar xx, Samet Günhan xx, Mithat Yaşar xxx (Muhammet dk. 55 x), Marvin Sinan Büyüksakarya xx (Ferhat dk. 83 ?), Mete Sevinç xx, Mutlu Aksu Doğan xx (Emre dk. 79 x), Talha Yazgan xx, Muhammet Haşim Çoban xx, Muhammed Rıdvan Özdemir xx
Gol: Muhammet Haşim (dk. 38) (Turgutluspor)
Sarı Kartlar: Murat, Cengizhan (Elazığspor), Marvin Sinan, Mutlu Aksu, Muhammed Rıdvan (Turgutluspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.