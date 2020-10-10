Kadınlar Basketbol Süper Ligi: B.Elazığ İl Özel İdare: 70 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 81

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında B.Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 8170 mağlup oldu.
Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 1914 önde tamamladı. İkinci çeyrekte skora denge getiren Hatay Büyükşehir Belediyespor, devreye 3935 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrek başa baş geçerken 5655 Hatay ekibi son periyoda önde girdi. Son çeyrekte oyun disiplininden kopmayan ve farkı açan konuk takım salondan 8170’lik galibiyetle ayrıldı.
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