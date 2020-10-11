Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı

ElazığTunceli arasında Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan yoğunluk nedeniyle başlattığı ek seferde kaptan koltuğuna geçti, feribotla yolcu taşıdı.

1964 yılında Fırat Nehri üzerinde bulunan bir köprü ile Pertek ve Elazığ arası ulaşım yapılırken Keban Barajı’nın su tutmasıyla birlikte köprü, su altında kaldı ve feribotlarla ulaşım sağlanmaya başlandı. İlk başlarda feribotlar ihtiyaca cevap verirken Tunceli Pertek yolunun yapılmasıyla Akdeniz Karadeniz bağlantısı olarak vatandaşlar bu bölgeye yöneldi. Yoğunluk nedeniyle feribotlar günlük taleplere yetişmeye çalışırken özellikle hafta sonları yaklaşık 3 bin araç geçişi yapılmaya başlandı. Feribotların önünde kuyruklar oluşmaya başlaması üzerine Pertek Belediyesi tarafından da ek seferlere başlandı. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’da bugün ek seferde kolları sıvayarak kaptan koltuğuna geçti. Feribotu kullanarak ekiplere yardımcı olan Başkan Alan, en kısa sürede köprü yapılmasını talep etti.

Pertek’te ki feribotların yoğunluğu nedeniyle ek sefer çıkardıklarını belirten Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, “Buna destek olmak için buradayız. Günlük araç sayımız 3 bin civarında. Eskiden de olduğu gibi yaz dönemindeki yoğunluk kışın da devam ediyor. Bizler vatandaşlarımızın bu süreçte mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen desteği sunuyoruz. Ama yetkili bakanlıklarımızın da bu hususta hassasiyet göstermesi beklentisindeyiz. Pertek Belediyesi’nin kendine ait olan feribotunun yanı sıra iki tane de özel işletme feribotumuz var. Toplam feribotlar halinde hafta sonu ve içi düzenli olarak sefer alıyoruz. Bu seferler tabi ki de yetmiyor.Pertek belediyesi olarak köprü istiyoruz. Buraya köprü yapıldığı zaman gerek Tunceli ve Pertek’teki vatandaşlarımız gerekse Elazığ’daki vatandaşlarımız başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerindeki vatandaşlarımız bu süreçten olumlu etkilenecek” dedi.

Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan en kısa yol olarak bu güzergahın seçildiğini vurgulayan Başkan Alan, “Kamyonlar bu güzergahı çok fazla kullanıyor. Elazığ ve Tunceli dışındaki vatandaşlarımız bu güzergahı çok sık kullanıyor. Bu da feribotların yetersizliğini ortaya çıkarıyor. Bu doğrultuda elimizden gelen desteği bende belediye başkanı olarak sunuyorum. Buraya gelip arkadaşlarımıza destek sunduk. Araçların giriş çıkışlarını ve feribotların kullanımında yardımcı olduk. Fakat bu da yetmiyor. Tek temennimiz Pertek’e köprü yapılsın. Bu hususta gerekli mercilerin buradaki yapmış olduğumuz çabaları ve bu çabalarında belli bir noktada yetersiz kaldığını görmelerini istiyoruz. Umut ediyoruz ki en kısa sürede burada köprü yapılmış olur” diye konuştu.

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