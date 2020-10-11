Elazığ’da magandalar sokakta silahla ateş açtı, kurşunlar 2 araca isabet etti

Elazığ’da bir sokağa araçlarla gelen magandalar, silahlarla ateş açtı. Yaralananın olmadığı olayda kurşunlar 2 otomobile isabet etti.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobil ile gelen 4 kişi, sokakta bulunan 2 şahsa silahlarla ateş etti. Şahıslar saklanarak mermilerin hedefi olmaktan kurtulurken, şüpheliler ise kaçtı. Kurşunlar 2 araca isabet ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan tespit edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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