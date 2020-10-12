Elazığ'a esrar getirmeye çalışan şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da jandarma ekipleri, kente esrar sokmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli S.Ş'nin Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli takip edilerek şehir girişinde yol kontrol noktasında aracına düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 620 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından " Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.