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Elazığ'da dikkat çeken "Delikli Kaya" Geçmişi yüz yıllar öncesine dayandığı değerlendirilen delikli kayadan bölgenin tamamen görülmesi nedeniyle, gözetleme kulesi olarak kullanıldığı değerlendiriliyor

İHA

Elazığ'da dikkat çeken "Delikli Kaya" Geçmişi yüz yıllar öncesine dayandığı değerlendirilen delikli kayadan bölgenin tamamen görülmesi nedeniyle, gözetleme kulesi olarak kullanıldığı değerlendiriliyor

Elazığ'da bir köyde yöre sakinleri tarafından ‘Delikli Taş’ olarak isimlendirilen bölgenin yüz yıllarca öncesinde gözetleme noktası olarak kullanıldığı düşünülen kaya dikkat çekiyor.
Merkeze 25 kilometre uzaklıkta olan Erbildi Köyü sınırları içerisinde ‘Delikli Taş’ ismi verilen kaya, incelenmeyi ve keşfedilmeyi bekliyor. Yaklaşık 10 metre yükseklikte ve gizli giriş basamakları olan kayanın içinde bulunan delikli taş, 10 metrekare alana sahip. Eğilerek girilen ve yüksekliği 1,5 metre olan kayanın, içinde ise koltuğa benzer şeklinde bölümün bulunması ise dikkat çekiyor. Köy sakinleri, geçmişi yüz yıllar öncesine dayandığını belirttiği oluşumun tam tarihinin bilinmediğini belirterek, ‘gözetleme noktası veya sığınak olarak kullanıldığını düşünüyor.
Köy sakinlerinden Ahmet Altunyuva, “ Köyümüzün girişinde ‘ Delikli Taş’ olarak bildiğimiz bir kaya mevcut. Yerden yüksekliği 10 metre olan kayanın orta yerinde bir delik mevcut. Delikten içeri girince 10 metrekarelik bir yer bulunuyor. İçinde koltuk gibi bir yer var. Burası yüzyıllardır var olan bir yer. Köyün ileri gelenlerine sorduğumuzda ise herhangi bir bilgiye rastlanmamakta. Burası daha önce köyde yaşamış kişilerin köye girişi yollarını gözetleme veya sığınak için kullanıldığı düşünülüyor. 1,5 metre yüksekliği bulunan kayanın içinden köye giren bütün yollar tamamıyla belirgin bir şekilde görülüyor. Ondan dolayı, burayı gözetleme kulesi olarak kullanıldığı düşünmekteyiz” dedi.
Kayanın incelenmesini istediklerini dile getiren Altunyuva, “Yazın oldukça serin bir yer olup kış ayında ise kayanın içi olduğu için sıcak bir ortam oluşturuyor. Kayaya çıkarken yolu da basamaklar halinde yapılmış. Çok rahat bir şekilde çıkılabiliyor. Ancak bilmeyen bir kişi kayaya çıkamaz, bu şekliyle buranın bir sığınak olarak kullanıldığını düşünülüyor. Köyümüzün girişinde olduğu için gelende herkesin gördüğü ama içerisini incelemediği bir nokta yer alıyor. Çünkü çıkarken sorun yaşayabileceklerini düşünüyorlar ama arka çıkışından çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Buranın hangi yüzyılda ve kimler tarafından kullanıldığını öğrenmek istiyoruz"ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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