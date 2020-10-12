Elazığ'a uyuşturucu getirirken yakalandı

Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kent girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 620 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda, şüpheli S.Ş.'nin Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Teknik takibe alınan S.Ş.'nin kullandığı otomobil şehir girişinde durduruldu. Otomobilde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 620 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-10-12 11:35:51
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