Elazığ'a uyuşturucu getirirken yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kent girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 620 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda, şüpheli S.Ş.'nin Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Teknik takibe alınan S.Ş.'nin kullandığı otomobil şehir girişinde durduruldu. Otomobilde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 620 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-10-12 11:35:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.