Elazığ'da 'bodur' elma hasadı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, 16 bin 400 dekarda üretimi yapılan elmanın 'bodur' diye tabir edilen kırmızı çeşidinin ilk hasadı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı Vedat Ergün, "Elmaları korumak için 750 ton kapasiteli soğuk hava deposu yapmışlar. Bu Elazığ'da ilk, diye düşünüyorum" dedi.

Elazığ genelinde 16 bin 400 dekar alanda üretimi yapılan elmanın 'bodur' diye adlandırılan kırmızı çeşidinin hasadı için merkeze bağlı Bulutlu köyünde tören düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen programa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün, Elazığ Ziraat Odası Başkanı Ahmet Erdem ve çiftçiler katıldı. Farklı çeşitlerde üretimi yapılan elmadan bu yıl 19 bin ton rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı Ergün, 2009 yılından itibaren uygulanan sertifikalı fidan desteği ile 611 dekar alanda kapama elma bahçesi bulunduğunu belirterek, "Bu bahçemiz yaklaşık 250 dekar alandan oluşmaktadır. Buraya 2010 yılında 100 dekar, 2011 yılında da 150 dekar alana sertifika desteği verilmiş. Toplamda 250 dekar alanda 800 ile 1000 ton arası elma ekimi var. Arkadaşları kutluyorum. Elmaları korumak için 750 ton kapasiteli bir soğuk hava deposu yapmışlar. Bu Elazığ'da bir ilk, diye düşünüyorum. Çiftçilerimize, hayırlı, bol bereketli yıllar diliyorum" dedi.

10 YILDA 92 BİN AĞACA ULAŞTI

Elma üreticisi Murat Yıldız, 2010'da kurdukları elma bahçesinde şu anda 92 bin ağaçlarının olduğunu belirterek, "Bahçemiz 250 dönüm ve özellikle bölgemize hitap eden kırmızı elma çeşidinden oluşuyor. Kırmızı çeşidin albenisi daha yüksek olduğu için bunu tercih ettik. Özellikle İtalyanların sistemi dedikleri telli terbiye sistemini, dönümde fazla ürün almak için Elazığ'a kurduk. İl müdürlüğümüzün destekleri ile birlikte şu an 10'uncu yılımıza geldik. Bu yıl kapasitemiz hava şartları daha iyi olsaydı 1000-1200 tonu bulurdu. Bu yıl 800 ile 1000 ton arasında bir ürün bekliyoruz. Hasada başladık. İnşallah Elazığ için güzel bir yatırım olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-10-12 15:58:25



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