Aracında 150 kilo kaçak tütünle yakalandı

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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kullandığı hafif ticari araçta 150 kilo kaçak tütün ele geçirilen B.A. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışma kapsamında, şüpheli B.A.'nın tütün kaçakçılığı yaptığını belirledi. B.A.'nın kullandığı hafif ticari araçta jandarma tarafından durdurularak arama yapıldı. Aramada, 150 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütüne el konulurken, B.A. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-10-13 12:14:38



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