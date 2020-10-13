Kaybolan koyunları, jandarma buldu

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Yurtbaşı beldesinde kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde, 15 küçükbaş hayvan sahibi olan bir kişi, gece yarısı hayvanlarının ağılda olmadığını görünce, köylülerle birlikte çevrede arama yaptı. Yapılan aramadan sonuç alamayan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine beldeye gelen jandarma yerden ve havadan dron ile arama çalışması başlattı. Kaybolan hayvanlar, 6 saatlik çalışmanın ardından, beldeye 9 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunarak, sahibine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-10-13 14:43:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.