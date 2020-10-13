Kaybolan koyunları, jandarma buldu

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Yurtbaşı beldesinde kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla bulundu.
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde, 15 küçükbaş hayvan sahibi olan bir kişi, gece yarısı hayvanlarının ağılda olmadığını görünce, köylülerle birlikte çevrede arama yaptı. Yapılan aramadan sonuç alamayan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine beldeye gelen jandarma yerden ve havadan dron ile arama çalışması başlattı. Kaybolan hayvanlar, 6 saatlik çalışmanın ardından, beldeye 9 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunarak, sahibine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-10-13 14:43:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.