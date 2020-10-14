Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 6 evden kombi hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 evden kombi çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kombilerin K.B. tarafından çalındığını belirlendi. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla K.B.'yi gözaltına aldı.
Polis merkezine getirilen K.B.´nin, hırsızlık ve uyuşturucu gibi 10 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan K.B., sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-10-14 15:17:47
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