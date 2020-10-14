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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı

DHA

Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 6 evden kombi hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 evden kombi çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kombilerin K.B. tarafından çalındığını belirlendi. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla K.B.'yi gözaltına aldı.
Polis merkezine getirilen K.B.´nin, hırsızlık ve uyuşturucu gibi 10 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan K.B., sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-10-14 15:17:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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