Şantiyeden 1 ton 841 kilo bakır kablo hırsızlığına 9 gözaltı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ (DHA)ELAZIĞ'da, bir şantiyeden 7 kilometre uzunluğunda bakır kablo çalan 9 şüpheli, jandarma ekiplerince Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül'de, Baskil ilçesindeki bir şantiyede, 7 kilometre uzunluğunda 1 ton 841 kilo bakır kablo hırsızlığı olayını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı. Jandarma, yaptıkları araştırma sonucunda bakır kabloyu çalan 9 kişinin Diyarbakır'da olduğunu tespit etti. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla M.G., İ.Y., E.Y., M.Y., E.Y., B.Y., H.Y., E.D. ve S.S. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-10-15 10:47:04
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