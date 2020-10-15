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Elazığ'da 2 köyde çatılara kuruldu, artık kendi elektriklerini üretecekler Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde fonlarla hayata geçirilen ‘Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim’ projesi kapsamında Elazığ'da 2 köyde 25 haneye elektrik üretecek güneş enerjisi sistemi kuruldu Kurulan güneş enerjisi sistemi sayesinde köy sakinlerinin artık elektrik ücreti ödemekten kurtulacağı belirtildi

İHA

Elazığ'da 2 köyde çatılara kuruldu, artık kendi elektriklerini üretecekler Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde fonlarla hayata geçirilen ‘Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim’ projesi kapsamında Elazığ'da 2 köyde 25 haneye elektrik üretecek güneş enerjisi sistemi kuruldu Kurulan güneş enerjisi sistemi sayesinde köy sakinlerinin artık elektrik ücreti ödemekten kurtulacağı belirtildi

Orman köylerinin elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisinden sağlamasını hedefleyen 'Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim' projesi kapsamında Elazığ’da 2 köyde 25 haneye sistem kuruldu. Kurulan güneş enerjisi sistemiyle üretilen enerji sayesinde köy sakinlerinin artık elektrik faturası ödemekten büyük oranda kurtulacağı belirtildi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP’nin yürüttüğü ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu ile Orman Genel Müdürlüğünün de ortağı olduğu Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim Projesi kapsamına ilk 4 tesisin Afyonkarahisar, Konya, Çorum ve Elazığ’da kurulmasına karar verildi. Pilot iller arasında yer alan Elazığ'da merkeze bağlı Bağlarca ile Sarıgül köylerinde elektrik üretecek olan ilk güneş enerjisi tesisleri kuruldu. İki köyde toplamda 25 hanede uygulanmaya başlanan projede çalışmalar bitme aşamasına geldi. Yakın zamanda üretime geçmesi planlanan proje kapsamında köy sakinlerinin büyük oranda elektrik faturası ödemekten kurtulacağı ve kara geçeceği aktarıldı.
Çok önemli bir projenin hayata geçirildiğine dikkat çeken Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, orman köylerinin kalkındırılması amaçlı enerji üretim ve dağıtımının tamamen ücretsiz olacağını belirtti.

"Ücret ödemeden elektrik enerjisini üretmiş ve kara geçmiş olacaklar"
Orman köylerini kalkındırma amaçlı proje kapsamında pilot il Elazığ'da iki köyde projenin sonuna geldiklerini aktaran Bölge Müdürü Çetiner, "Buradaki amaç özellikle orman köylülerimizin tüketmiş oldukları elektriği çatıların üzerinde kuracağımız panellerle güneşten faydalanarak elektrik üretimini gerçekleştirmek. Artık ücret ödemeden elektrik enerjisini üretmiş ve kara geçmiş durumda olacaklar. Bu proje tamamen Küresel Çevre Fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ile Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle yapılmaktadır.Köylülerimiz, genel müdürlüğümüzün bu tür faaliyetlerinin 2023 yılına kadar devam edeceği bu demonstrasyon amaçlı, çalışmalarımızı görecekler. Önümüzdeki yıllarda artık bunun yaygınlaşacağını ümit ediyoruz. Bu vesileyle enerji açığımız azalmış olacak. Bağlarca ve Sarıgül köylerinde toplamda 25 hanenin elektrik enerjisini bu projeye göre planladık ve bu çalışmanın sonuna geldik” dedi.

“Hayal olarak gördüğümüz şeyleri şimdi gerçekte görüyoruz"
Köylerindeki projenin hayata geçirilmesinin önemine değinen Bağlarca Köyü Muhtarı Mahmut Ergün, “Öncelikle emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim. Köyümüze hiç yapılmamış, olmayacak bir şeyi yaptılar. Biz, hayal olarak gördüğümüz şeyleri şimdi gerçekte görüyoruz. Enerjimiz de ücretsiz olacak” şeklinde konuştu.
Sarıgül Köyü Muhtarı Ahmet Aydın ise “Çok büyük bir proje, bunun için ilk başta cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bunların hepsi büyük bir hizmettir. Köyün elektriği ücretsiz olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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