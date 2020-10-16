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Sütyenden çıkan uyuşturucu, 58 yıla mahkum etti Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir kadın şüphelinin sütyeninden çıkan bin 850 adet uyuşturucu haptan dolayı yakalanan 5 şüpheliye mahkeme heyeti toplamda 58 yıl 10 ay hapis ve 118 bin 500 TL para cezası verdi.

İHA

Sütyenden çıkan uyuşturucu, 58 yıla mahkum etti Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir kadın şüphelinin sütyeninden çıkan bin 850 adet uyuşturucu haptan dolayı yakalanan 5 şüpheliye mahkeme heyeti toplamda 58 yıl 10 ay hapis ve 118 bin 500 TL para cezası verdi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir kadın şüphelinin sütyeninden çıkan bin 850 adet uyuşturucu haptan dolayı yakalanan 5 şüpheliye mahkeme heyeti toplamda 58 yıl 10 ay hapis ve 118 bin 500 TL para cezası verdi.
Olay, önceki yılın Şubat ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu belirlenen bir otomobil Diyarbakır yolu üzerinde durdurulup arama yapıldı. Aramada şüphelilerden Aysel A.'nin sütyeninde bin 850 adet uyuşturucu hap, diğer 2 şüpheliden de 4 gram kokain ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilerle bağlantılı 2 şahıs daha gözaltına alınıp adli işlemler yapıldı, 3'ü tutuklanmıştı.

Tüm şüpheliler ceza aldı
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 şüpheli hakkında da Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaklaşık 2,5 yıldır görülen davanın karar duruşması yapıldı. Geçen süre içerisinde sanıklardan 1'i farklı suçtan tutuklu, diğerlerinin tahliye olduğu davada sadece avukatlar yer aldı. Davada mahkeme heyeti dosyada tüm eksikliklerin tamamlandığını belirterek savcıdan esasa ilişkin mütalaa istedi. Savcı tüm sanıkların uyuşturucu ticaretinden cezalandırılmasını talep etti.
Avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, uyuşturucuyu sütyeninde taşıyarak kuryeliğini yapan Aysel A. ile birlikte G.D. ve M.G'ye 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin TL , C.D'ye 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin TL, B.A'ya 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 TL para cezası verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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