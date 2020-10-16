Elazığ'da uyuşturucu ticaretine gözaltı

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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, üzeri ile evinde yapılan aramada 363 gram esrar ele geçirilen İ.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları İ.Ç.'nin üzerine 6 gram bulundu. Bunun üzerine şüphelinin evinde de arama yapıldı. Evdeki aramada 357 gram esrar, ele geçirildi. 'Uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alınan İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-10-16 11:57:58



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