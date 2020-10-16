Elazığ Valisi Yırık'tan "rehavete kapılmayın" uyarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 vakalarında en fazla artışın olduğu iller arasında gösterdiği Elazığ'da düşüşün başladığını Vali Erkaya Yırık açıkladı "Bu bizim rehavete kapılmamıza yol açmasın" diyerek de uyardı

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs (Covid19) vakalarında en fazla artışın olduğu iller arasında gösterdiği Elazığ'da düşüşün başladığını denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık açıkladı, “Bugün itibariyle 23 hafta önceki durumdan daha iyiyiz ama bu bizim rehavete kapılmamıza yol açmasın" diyerek de uyardı.

İçişleri Bakanlığının Covid19 salgını nedeniyle 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda denetimlere Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'da katıldı. Kentte bulunan bir alışveriş merkezindeki iş yerlerini tek tek gezen Vali Yırık ve beraberindekiler salgına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi. Uyarıda da bulunan Vali Yırık, aldıkları tedbirler sayesinde Elazığ’daki durumun 2 hafta önceye göre daha iyi olduğunu belirterek, bu durumun rehavete yol açmamasını istedi.

Bilgilendirme denetimlerine ara vermeden devam ettiklerini aktaran Vali Erkaya Yırık, “Sağlık İçin Hepimiz için’, ziyaretleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu pandemi sürecinde her zaman dile getirdiğimiz maske, mesafe ve temizlik hususlarını tekraren hatırlatıyoruz. Geldiğimiz noktada maskenin, mesafenin ve temizliğin anlamını insanlarımız artık biliyor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünyayı tehdit eden ve tüm ülkelere sirayet eden ülkemizde de başladığı günden itibaren etkisini gösteren pandeminin toplumun her kesimini etkileyen bir sıkıntı olduğunu artık herkes biliyor. Korona virüsün bundan sonraki süreçte azaltılabilmesi için tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik hususlarına azami ölçüde riayet etmesi gerekiyor. Yani vatandaşın bu anlamda hareketliliğini azaltması gerekiyor” dedi.



"Daha iyiyiz ama bu bizim rehavete kapılmamıza yol açmasın"

Vaka sayılarının iki hafta öncesine göre düşüşe geçtiğini belirten Vali Yırık, “Bugün itibariyle 23 hafta önceki durumdan daha iyiyiz ama bu bizim rehavete kapılmamıza yol açmasın. Çünkü bu virüs sıfırlanıncaya kadar hala salgın tehlikesiyle karşı karşıyayızdır. Hassaten vatandaşlarımıza bu hususlara riayet etmesini istiyoruz. Bu süreçte aldığımız tedbirler de var. Tedbirler sayesinde sayıyı biraz düşürdük. Vatandaşlarımızın hiç birimizin rehavet duygusuna kapılmaması gerekiyor. Aldığımız tedbirlerden birisi de hastane önünde vatandaşlarımız bir semptom yada bir taleple geldiğinde sürüntülerini alması için ve testlerinin yapılabilmesi için meydana getirdiğimiz test ettiğimiz bir de uygulamaydı. Bu uygulama ile gelen vatandaşın diğer sağlıklı vatandaşlarla bir araya getirmemek, bulaş riskini arttırmamak için çadır pozisyonunda hastane önünde vatandaşımızı izole bir şekilde sağlık işlemini yapmayı amaçlıyor” diye konuştu.

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