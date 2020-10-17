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Bakan Karaismailoğlu: "100 yılda yapılamayacak işleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamladık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Kömürhan Köprüsü Elazığ, bölge, Türkiye ve dünya için örnek projelerde bir tanesi” “Kömürhan Köprüsünde 7 bin ton çelik kullanıldı, 420 kilometrelik kaynak yapıldı” “Hakkari’de ne yapıyorsak İzmir, İstanbul ve Elazığ'da da onu yapıyoruz”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: "100 yılda yapılamayacak işleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamladık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Kömürhan Köprüsü Elazığ, bölge, Türkiye ve dünya için örnek projelerde bir tanesi” “Kömürhan Köprüsünde 7 bin ton çelik kullanıldı, 420 kilometrelik kaynak yapıldı” “Hakkari’de ne yapıyorsak İzmir, İstanbul ve Elazığ'da da onu yapıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 100 yılda yapılamayacak işleri 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını belirterek, "Hakkari’de ne yapıyorsak İzmir, İstanbul ve Elazığ’da da onu yapıyoruz. Tüm çabamız vatandaşımızı ve milletimizi memnun etmek ve duasını almak" dedi.
Elazığ'da çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ElazığHarput yolu şantiye alanına geçen Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.
Elazığ genelinde şu anda devam eden 11 tane karayolu projesinin olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bunlarla ilgili istişarelerimizi yaptık. Bunları en kısa zamanda bitirip hayata kazandırılıp vatandaşların hayatına değer katacak projeler olarak hizmete girecek. Onların planlamasını yaptık. Bunun dışında yine Elazığlıların ihtiyaçları doğrultusunda planlarımızı yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine bölgede gerek karayolu gerek demir yolu geçişleri olsun, gerek şehir merkezinde yaşam kalitesini artıracak çok önemli projelerle ilgili istişarelerde bulunduk. İnşallah bunlar belli, kararlar kesinleştiği zaman paylaşacağız. Herkes şundan emin olsun Elazığlıları çok daha güzel günler bekliyor. Bunların çabası içerisindeyiz. Çok derin çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

"Kömürhan Köprüsü hem Elazığ, bölge, Türkiye ve dünya için örnek"
Elazığ ve bölgeye çok büyük hizmetlerde bulanacak olan Kömürhan Köprüsünde de çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Kömürhan Köprüsü hem Elazığ, bölge, Türkiye ve dünya için örnek projelerde bir tanesi. Mevcut ulaşım ve ticaret akslarının artması, lojistik koridorların genişlemesi dolasıyla önemli. Eski köprülerin belli bir süre sonra hizmet veremeyecek duruma gelmesinden dolayı burada yapacağımız iş yüzyıllara hizmet edecek bir projeyi çalışıyoruz. Adeta dünyaya ve üniversitelerde dersler okutacak bir Kömürhan Köprüsünü bölgeye ve Elazığ’a kazandırmış olacağız. Kömürhan Köprüsünde 7 bin ton çelik kullanıldı. Ayrıca 420 kilometrelik kaynak yapıldı. İnşallah bölgeye ve Elazığ’a çok büyük bir değer katacak ve yüzyıllar boyu hizmet edecek çok değerli bir proje. Bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Aralık ayı içerisinde inşallah burayı tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

"Hakkari'de ne yapıyorsak, İzmir, İstanbul ve Elazığ'da da onu yapıyoruz"
Bölgede 2003 yılı öncesinde sadece 33 kilometre bölünmüş yol olduğunu aktaran Karaismailoğlu, “Şu anda Elazığ’da sadece 357 kilometre bölünmüş yolumuz var. Yine Türkiye genelinde 6 bin kilometre bölünmüş yol ağımızı 27 bin kilometrelerin üzerine çıkardık. 100 yılda yapılamayacak işleri 18 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Hakkari’de ne yapıyorsak İzmir’de de onu yapıyoruz. İstanbul ve Elazığ’da da onu yapıyoruz. Tüm çabamız vatandaşımızın ve milletimizi memnun etmek ve duasını almak. Hep söylediğimiz gibi bizim yorgunluğumuzu giderek en büyük şey yaptığımız yatırımları vatandaşlarımızın kullandığında onların mutlu olmasıdır. Projeler bir bir bittiğinde bölgeye çok büyük etkisi oluşturacak. Ticarette, turizm ve istihdamda çok büyük artı değerler kazandıracak. O yüzden alt yapı projeleri çok önemli. Onun bilincinde olarak ihtiyaçları belirlemek için bizzat kendimiz giderek yerinde tespitler yapıyoruz. Vatandaşımızla yerel idarecilerimiz görüşüp istişarelerde bulunuyoruz. Ondan sonra bunları projelendirip, hayata kazandıracağız” diyerek sözlerini tamamladı.
Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerde Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Sermin Balık, Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ ile birlikte ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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