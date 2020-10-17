Elazığ İl Özel İdare'de Orak'la yollar ayrıldı

Sarıkamış'ta onlarca renk bir arada

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4'te 0'la başlayan Birevim Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak'la yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Başantrenör Olcay Orak'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırma kararı almıştır. Birlikte çalıştığımız dönemde takımımızın başarısında büyük emekleri olan sayın Olcay Orak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kararın hem kulübümüz hem de sayın Olcay Orak için hayırlı olmasını diliyor, hocamıza kariyerinin geri kalan kısmında başarılar diliyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.