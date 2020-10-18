Otobüsteki yolcunun üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da polis ekipleri, durdurduğu otobüste yolcu olarak bulunan Ö.T.'nin üzerinde silah ve uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.T., adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında, yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler, otobüsteki yolculardan Ö.T.'nin üzerinde yaptıkları aramada tabanca ile 129 gram kokain, 7 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu ve silaha el koyan polis ekipleri, Ö.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Ö.T., adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-10-18 14:48:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.