Korona virüs (Covid19) hastalığının bir çok virüste olduğu gibi sinir sistemini tuttuğuna ve uzun süre gizli kalabileceğine dikkat çeken Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan, hastaların yaklaşık yüzde 30’unda Covid19'un sinir sistemine tutunduğunu, hatta bu oranın daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Elazığ Mediline Hastanesi Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan, tüm dünyayı etkisi altına Covid19 ve yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Birinci gündemlerinin Covid19 olduğuna değinen Uzm. Dr. Oktay Kapan, "İnsanların çoğu bir şekilde Korona virüs ile tanışacak gibi. Çünkü etrafımızda, iş yerimizde, mahallemizde, hatta apartmanda veya akrabalarımızın en az birkaçında Covid19 olmayan yok. Salgının ilk belirlendiği tarihten bugüne hastaların yaklaşık yüzde 30’unda virüs sinir sistemine tutunmuştur. Hatta daha fazla oranda olduğunu tahmin etmekteyim.Covid19 şüphelilerinin ise ateş, öksürük, nefes darlığı, azımsanmayacak kadar hasta da baş ağrısı, kas ağrısı, koku kaybı, tat kaybı, hatta inmelere sebep olabilmektedir. Ek olarak baş dönmeleri, bilinç bozukluğu olabiliyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu, felçler (yüz ve beyin) , dengesizlik, nöbetler, uyku bozuklukları, tat kaybı, his kaybı, görme azlığı, yaygın kas ağrıları, kramplar, halsizlik, kırgınlık, yorgunluk sayabilirim. Yine bu virüs de diğer birçok virüs de olduğu gibi sinir sistemini tutar ve hastalık sebebi olabildiği gibi, sinir sisteminde uzun süre gizli kalabileceğini de tahmin ediyoruz. Bu virüs Nörolojik belirtilerini iki türlü yapabilmektedir. Birincisi sinir dokusuna yerleşerek, diğeri ise solunum sistemi ve kalbi tutarak kanın oksijenlenmesini bozar ve inme sebebi olabilir” ifadelerini kullandı.



“Bugün önemli olan Covid19'dan korunmaktır”

Covid19 salgınına karşı korunma yolları hakkında da önerilerden bulunan Kapan, “Bazen nörolojik hastalıklar ilk ve tek belirti olabilmekteyken, bazen hiç görülmeyebilir. Bilgilerimiz ve bildiklerimiz sınırlıyken, zaman içinde daha net ve doğru veriler elde edebileceğiz. Bugün önemli olan Korona virüsten korunmaktır. Hem Korona virüsten, hem de bütün hastalıklardan korunmak için immun sistem dediğimiz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek gerekir. Bunun için basit birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bol su içmek, mümkün olduğunca güneşlenmek, D, C ve B grubu vitaminlerini almak, sağlıklı ve kaliteli uyku uyumak, çinko ve Selenyum gibi elementleri içeren maddeler tüketmek, egzersiz gibi açık hava yürüyüşleri yapmak, karbonhidrat ve şekerden uzak durmak, mevsim sebzeleri tüketmek, sigarayı bırakmak veya azaltmak diye biliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.