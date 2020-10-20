2. Lig: Elazığspor: 3 - Kastamonuspor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Elazığspor, evinde GMG Kastamonuspor’u 32 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Batuhan Bayar xx, Mehmet Pekmezci xx, Emrah Uluçay xx
Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Ömer Faruk Aydemir xxx, Murat Ceylan xx, Kadir Bekmezci xx, Fırat Sefa Öncü (Eren dk. 24 x, Cihan Aslan dk. 61 x), Cengizhan Akgün xxx (Selim Enes dk. 89 ?), Hebat Alan xx, Tufan Kelleci xx, Kadir Taşoğlu xx, Yusuf Ensar Poyrazlı xxx (İzzet dk. 89 ?)
Kastamonuspor: Sefa Mücahid Çirişoğlu xx, Recep Yılmaz xx, Oğuzhan Doğan xxx, Metincan Cici xxx, Birkan Öksüz x (Eren dk. 68 x), Harun Aydın xx (Eren Moroğlu dk. 90 ?), Ömer Faruk Yücel xx, Mert Arabacı xx, Faruk Öcal xx, Alican Karadağ xx, Hakan Olkan xx (Kerem dk. 90 ?)
Goller: Ömer Faruk (dk. 56), Yusuf Ensar (dk. 65), Cengizhan (dk. 67) (Elazığspor), Metincan (dk. 3), Oğuzhan (dk. 81) (GMG Kastamonuspor)
Sarı Kartlar: Hebat, Ömer Faruk, Kadir Taşop (Elazığspor), Recep, Mert, Ömer Faruk (GMG Kastamonuspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.