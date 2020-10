Elazığ'da Covid-19 ile ilgili aklına soru takılan herkes bu çağrı merkezini arıyor

Elazığ'da Koronavüris (Covid1) nedeniyle öğretmen, memur ve sağlık çalışanları tarafından hizmet veren ‘Pandemi Çağrı Merkezi’ni arayanların “ilacımı nasıl kullanacağım,semptomlarım arttı, benim izolasyon sürem ne zaman bitiyor’ gibi sorular sorduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat," Şunu özetle söylemek istiyorum, Covid19 ile ilgili vatandaşlarımızın aklına takılan her ne konu olursa olsun 7/24 saat 0424 606 2790 nolu çağrı merkezimizi arayarak bu bilgileri istedikleri saatte alabilirler"dedi.

Covid 19 salgını tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ‘Pandemi Çağrı Merkezi’nin işlevine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Müdürlüğün sosyal tesisleri içerisinde kurulan ve toplamda 75 personelin görev yaptığı iki ayrı çağrı merkezi, 7/24 esasına göre çalışıyor. Çağrı merkezi hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ise günlük ortalama 700 kişiyle irtibat kurduklarını aktardı.Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürece ve günlük vaka sayılarını her gün basın ve sosyal medya hesapları aracılığıyla şeffaf bir şekilde açıkladığını belirten Polat, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeye davet ederek, bunun sonucunda vaka sayılarının azalacağını kaydetti.

Pandemi Çağrı Merkezi’nde iki adet çağrı merkezinin olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Günde 4 kişinin çağrı yapmasıyla Covid19 pozitif olan vakaları aradığımız bir merkezdir. Yine yan tarafında vatandaşların çağrılarına karşılık veren 12 adet 7/24 saat esasına göre çalışan bir çağrı merkezimiz bulunmakta. Bu her iki çağrı merkezimizde 7/24 esasına göre toplamda 75 kişi çalışmakta. Pandemi Çağrı Merkezimizde çağrı karşılayan 12 kişilik ekibimizin tamamı sağlık personelimizden oluşmaktadır. Yine Covid19 testi pozitif olan hastalarımızı arayan çağrı merkezimizde de öğretmen arkadaşlarımızdan oluşan bir merkez kurduk. Bu noktada başta valimize çok teşekkür ediyorum. Bize, 40 tane öğretmen, 24 tane memur, 47 tane araç ve 27 tane şoför görevlendirmiş oldu. Bu da bizim filyasyon sürelerimizi oldukça düşürdü ve hastalarımıza ulaşmamızı çok rahatlattı” ifadelerini kullandı.



“Covid19 ile ilgili bilgi almak isteyen herkes arayabilir”

Çağrı merkezlerinde neler yapıldığına dair bilgiler paylaşan Prof. Dr. Polat, “ Covid19 pozitif olan vatandaşlarımızı çağrı merkezinden 1’inci, 3’üncü, 7’nci ve 10’uncu günlerde buradaki arkadaşlar sürekli aramaktalar. Onların durumlarını, hastalıklarının seyri hakkında bilgi almaktalar. Eğer bunların durumlarında herhangi bir semptomlarda bir artma olduğu zaman yine bizim 12 kişiden oluşan doktorlu ekibimiz var. Bunları hemen evlerine yönlendiriyoruz. Arkadaşlar orada muayenelerini yapıyorlar. Eğer evde halledilecek bir şeyse orada tedavisi düzenleniyor veya devam ediliyor. Ama durumu biraz daha ağırsa ve hastanede tedavisi daha uygun olacaksa ambulansla ile hastaneye götürüyoruz. Yine diğer tarafta 12 adet çağrı karşılayıcı merkezimizde de yine Covid19 pozitif veya temaslı olan veya herhangi bir vatandaşımız günün istediği saatinde Covid19 ile ilgili kafasına takılan bilgi almak isteyen herkes arayabilir” şeklinde konuştu.

Günlük gerçekleştirdikleri çağrılar hakkında veriler paylaşan Polat, “Çağrı karşıladığımız merkezimizde günlük 500600 tane çağrı geliyor. Bizim vatandaşı aradığımız da günde yaklaşık 300 bir aramamız mevcut. Gelen çağrılar genelde şu şekilde olmaktadır, pozitif hastalar ‘ilacım gelmedi’, ‘ilacımı nasıl kullanacağım’, ‘semptomlarım arttı’, ‘benim izolasyon sürem ne zaman bitiyor’ diyen olabiliyor ve yine bazı kamu çalışanlarından rapor istenmekte. Rapor almak isteyenler bizi aradıklarında kesinlikle evden çıkmamalarını söylüyoruz. Rapora ihtiyacı olanlar da bizi arıyorlar biz gerekli hastanelerle bağlantıya geçtikten sonra doktor raporunu yazıyor ve eNabız’dan da bu raporlarını almaktalar. Şunu özetle söylemek istiyorum, Covid19 ile ilgili vatandaşlarımızın aklına takılan her ne konu olursa olsun 7/24 saat 0424 606 2790 çağrı merkezimizi arayarak bu bilgileri istedikleri saatte alabilirler.Bu sürecin sadece bizimle değil de vatandaşla birlikte başarılacak bir süreç olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Zaten pozitif ve temaslı vakaların evde kalmaları kanuni bir zorunluluk. Bunlar eğer bu izolasyonu ihlal ederlerse hem idari hem de hukuki işlemler yapılmakta ve ayırt edilen yurtlarda onları ağırlamak zorunda kalıyoruz. Onun için vatandaşlarımızdan döne döne bu konuda uyarmak istiyorum, lütfen sosyal mesafeye, maskeye uyalım” diye bilgi verdi.

