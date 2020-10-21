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Başkan Şerifoğulları,"İşbirliği ile çözemediğimiz hiçbir problem kalmayacak”

İHA

Şehrin doğudan batıya bütün mahallelerinin kalkınması noktasında çaba sarf ettiklerini ve bu bağlamda her mahalleye eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaş belediye işbirliği ile çözemeyecekleri hiçbir problemin kalmayacağını söyledi.

Başkan Şerifoğulları,"İşbirliği ile çözemediğimiz hiçbir problem kalmayacak”

Şehrin doğudan batıya bütün mahallelerinin kalkınması noktasında çaba sarf ettiklerini ve bu bağlamda her mahalleye eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaş belediye işbirliği ile çözemeyecekleri hiçbir problemin kalmayacağını söyledi.
Vatandaşları daha detaylı dinlemek, yönetime dahil etmek ve mahallelerin ihtiyacını yerinde tespit etmek amacıyla her hafta bir mahalleyi ziyaret eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu kapsamda Sarayatik Mahallesi’ne gitti. Burada muhtar Aytaç Şahinoğlu ile birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyene Şerifoğulları, belediye olarak gerçekleştirdikleri ve yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.
Sarayatik Mahallesi’nin şehrin köklü bir yerleşim noktası olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Dolayısıyla depremin oluşturduğu mağduriyetin de izlerini fazlasıyla taşıyor. Şehrin doğudan batıya bütün mahallelerinin kalkınması noktasında çaba sarf ediyoruz ve bu bağlamda her mahalleye eşit hizmet götürmeyi hedefledik. Vatandaşlarımızın haklı beklentilerini biliyoruz. Sorumluluğumuz ağır fakat vatandaşbelediye işbirliği ile çözemediğimiz hiçbir problem kalmayacak. Muhtarımızla da daima istişare halindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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