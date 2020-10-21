Kadınlar Basketbol Süper Ligi: B. Elazığ İl Özel İdare: 68 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 56

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı BB. Adana Basketbol’u 6856 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

B. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça hızlı başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 1513 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı korumayı başaran bordobeyazlılar devreye 3533 önde girdi. Skor anlamında kısır geçen üçüncü çeyrek de Elazığ ekibinin 4133’lük üstünlüğü ile tamamlandı. Son çeyrekte hata yapmayan B. Elazığ İl Özel İdare, salondan 6856’lık galibiyetle ayrıldı.

Elazığ ekibinde Emma Cannon 26 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Adana Basketbol’da Wallace’nin 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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