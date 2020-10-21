Elazığ’da 3 caddede sigara içme kısıtlaması getirildi, içene 900 TL ceza

Elazığ’da Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesinde sigara içilmesine kısıtlama getirildi.Kısıtlamaya uymayanlara 900 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.

Valilik, Covid19 tedbirleri kapsamında Vali Erkaya Yırık başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun olağanüstü toplanarak kararlar aldığını bildirdi.

Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması istenen valilik açıklamasında:”Kıymetli vatandaşlarımız, salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız.Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tanı konulan vatandaşlarımızın, yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz bir şekilde vermeleri önem taşımaktadır.Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir.Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince 3150 TL idari para cezası uygulanması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.



3 caddede sigara içene 900 TL ceza

Çay ocaklarının, kahvehanelerin ve kıraathanelerin aktif denetimlerinin yapılması için 25 ekip kurulmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada:”Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Hürriyet Caddesi’nde sigara içilmesinin kısıtlanmasına,denetimlerin kolluk kuvvetlerince ve sigara denetim ekiplerince yapılmasına, aykırılık durumunda 900 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Ayrıca apartman,site, köy konakları,insanların fazlaca buluştuğu kapalı alanlar olan site içinde toplu olarak evlerde, köy konaklarında koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla toplantılara, buluşmalara ikinci bir emre kadar izin verilmemesine, apartman ve sitelerin ortak alanları, sosyal tesisleri ve spor alanları ile çocuk parklarının, ikinci bir emre kadar kapatılması kararlaştırdı” ifadelerine yer verildi.

Öteyandan 60 yaş ve üzerindekilerin 10.0012.00 saatleri arasında Pazar yerlerine girebileceği toplu taşıma araçlarının kullanımlarının sabah 06.0010.00 ile akşam 16.0020.00 saatleri arası kısıtlandığı kaydedildi.

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