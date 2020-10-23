Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele önce kullanıcılar, sonra satıcılar yakalandı

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada önce kullanıcı şahıslar, sonra da onlara satış yapan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada önce uyuşturucu madde kullanan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan yola çıkan polis, onlara uyuşturucu maddeyi temin eden torbacı olarak bilinen şüpheliler H.K. ve İ.Y'yi tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon yapan polis 2 şahsı da yakaladı. Şüphelilerden çeşitli miktarlarda toz esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak"suçundan adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde kullanan 5 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.