Elazığ'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-10-23 15:14:16
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