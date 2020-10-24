Elazığ'daki depremzedeler, evlerine kavuşacağı günü heyecanla bekliyor



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılanlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ), vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için 17 bin 800 konutun yapımı sürüyor. Depremden en çok etkilenen yerlerden Sürsürü Mahallesi'ndeki 9 bloktan oluşan 179 konutun hak sahipleri kurayla belirlenirken, depremzedeler evlerine kavuşacağı günü heyecanla bekliyor.

Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması amacıyla depremin ilk gününden itibaren başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin ölümüne neden olan depremde özellikle Elazığ'da ağır tahribatlar oluştu. Depremin etkisiyle ağır hasar gören çok sayıda binanın yıkım çalışması yapılırken, bir yandan da yeni konutların inşasına başlanıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Elazığ'daki depremzedeler için 17 bin 800 konutun inşasına başlanıldı. Bir kısmı tamamlanan, bir kısmı da inşaatı süren konutlara yerleşmek için depremzedeler heyecanla bekliyor.

Doğukent'teki geçici konaklama merkezine yerleşen depremzedelerden Taksime Suiçer, depremin ardından kendilerine yardım elinin uzatıldığını ifade ederek, "Evimiz yıkıldı. Eşyalarımızın yarısı enkazda kaldı ancak yarısını aldık. Askerler sonra gelip bizi konteynere yerleştirdiler. Allah onlardan razı olsun. Şu an evimiz yapılıyor, inşallah en kısa zamanda kavuşuruz. Evimiz yapılıyor mutluyum" dedi.

'ADETA BİR KUŞUN YUVASI GİBİ DAĞILDIK'

Depremde evleri yıkılan ve konteynerde yaşamını sürdüren Feyzullah Doğar ise depremin ardından bir kuşun yuvasının dağıldığı gibi dağıldıklarını, ardından devletin yardımlarıyla sığınacak bir yere kavuştuklarını anlattı. Yakında evlerine kavuşacağından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Doğar, "Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, bizi konteynerlere getirerek sığınacak yerimiz oldu. 2 yıl boyunca para vermeden evlerimizde oturacağız. Mutluyum. Bu konteynerde oturanlar evlerine yerleşince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok dua edecekler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-10-24 08:10:59



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