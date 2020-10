Elazığ'da deprem sonrası harabeye dönen 10 bin konut yıkıldı

Elazığ depreminin ardından harabeye dönen binlerce yapı, yapılan yıkım çalışmalarıyla temizleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin konutun bulunduğu 3 bin 600 binanın yıkımı gerçekleşti.

24 Ocakta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla yapı ise hasar gördü. Elazığ'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, valilik, il özel idaresi, AFAD ve belediyenin katılımıyla yıkımı yapılacak konutlar tek tek belirlendi. Kentte 15 bin civarında yapının yıkılması kararlaştırılmasının ardından sahada başlayan çalışmalarda hız kazandı. Planlama dahilinde binaların kapı pencere ve diğer aksanları sökülerek yıkıma hazır hale getirilirken, bu durum kentin bir çok noktasında harabe görüntüsü oluşturdu. Harabe görüntüsüne kavuşan yapılardan ise yaklaşık 10 bin konuttan oluşan 3 bin 600 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımlar yapıldıkça şantiyeye dönen kentte harabe görüntüleri de yavaş yavaş ortan kalkmaya başladı. Yıkım çalışmalarının en az 1 yıl daha devam edeceği tahmin edilirken, halen 11 binden fazla ağır hasarlı yapımının bulunduğu öğrenildi.



"Binalarda demir çürük, beton oranı az"

Çalışmaların son derece hızlı ve dikkatli bir şekilde ilerlediğini aktaran yıkım firması yetkilisi Mehmet Bulut, “Hiçbir yere zarar vermeden binayı yıktık. Vatandaşımıza da çevreye de dikkat ediyoruz. Hızlı bir şekilde bir an önce yıkıp yeni binaların yapılması lazım. Birçok çalışma Elazığ genelinde devam ediyor. Bunlar biterse daha yıkılacak çok ev var. Orta hasarlı binaların da ne olacağı belli değil. Şuan ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Orta hasarlı binaların da bazıları yıkılacak bazıları da güçlendirilecek. Genel olarak eski olan bütün evlerin yıkılması lazım. 30 senenin üstünde olan binaların hepsinin yıkılması lazım. Binalarda demir çürük, beton oranı da az. Bu binaları Allah korumuş. Yıkılan binalara dokunuyoruz kendiliğinden yıkılmaya başlıyor. Bir an önce kentsel dönüşüme geçip vatandaşların mağdur olmaması lazım. Çalışmalar birkaç ay daha devam eder ama yıkımların 1 sene içerisinde bitmesi çok zor. Çünkü bir şehir yeniden yapılıyor. Devletimiz sonuna kadar bizlere yardımcı oluyor. Bir şehrin yıkılması bir bina yapmak gibi değil” dedi.



"Yıkımlar bu sene bitmez"

Yıkım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Rüstempaşa Mahalle Muhtarı Yusuf Gül ise “Mahallemizde ağır hasarlı binaların yarısı yıkılmış yarısı da beklemede. Bunlar da süreç içerisinde yıkılacaktır. Çünkü yıkımlar devam ediyor. Yıkım çalışmaları yarı yarıya duruyor. Yalnız bu yıkım çalışmalarında şuan da kafkas binaların yıkımı oluyor. Yığma binalarda demir az olduğu için ileri bir sürece bıraktılar. Boş kalan binalara da kötü niyetli insanlar girip çıkıyor buda kötü oluyor. Bunların bir an önce yıkılması lazım. Burayı yıkan ekiplerden de şikayetçiyiz. Tozu toprağı yolda bırakıyorlar, enkazlarını düzeltmiyorlar ve yıktıkları yerlerde 1 metre yükseklikte enkaz bırakıyorlar. Bunlar da ilerleyen zamanlarda sorun olacak. Yetkililere bildirdik zaten. Yıkımlar bu gidişle bu sene bitmez. Çürük binalar var. Geçenlerde burada bir bina yıkımında kepçe vurunca bina otomatik olarak aşağı geldi. Binalar sıkıntılı ve ağır hasarlı binalar. İnşallah vatandaşımız için iyi olur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.