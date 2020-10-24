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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yırık,”Bizim insanımız hizmete layık güzel insanlar”

İHA

Vali Yırık,”Bizim insanımız hizmete layık güzel insanlar”

Mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşları dinleyen Elazığ Valisi Erkaya Yırık,”Gayemiz sizlerin hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi bunu istiyoruz, bunu arzuluyoruz. Çünkü bizim insanımız hizmete layık güzel insanlar”dedi.
Valilik koordinesinde yapılan mahalle buluşmaları Kızılay Mahallesi'nde devam etti. Programa Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, ilgili kamu kurum müdürleri ile mahalle sakinleri katıldı. Toplantı da il protokolü sorun ve taleplerini dinlerken, ilgili kurum müdürleri de isteklerle ilgili notlar aldı. Aynı zamanda mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıldı.
Vatandaşlarla bir araya geldiklerini anımsatan Vali Erkaya Yırık, “Geldiğim günden itibaren gerek hemşehrilerimiz, gerekse mahalle muhtarlarımız hayırlı olsun ziyaretiyle ilgilerini alakalarını gösterdi. Bizde bu süreçte mahalle muhtarlarımıza sadece muhtarlığı ziyaret etme düşüncesiyle değil, oradaki yaşayan insanlarımızın da katıldığı böylesi bir toplantıyı yapmak istedik. Gümüşkavak, Sanayi ve Aksaray ziyaretleriyle devam eden mahalle buluşmalarımız bugün de sizlerle birlikteyiz. Bu toplantının amacı sizlerin süreç içerisinde sıkıntılarınızı, taleplerinizi dinlemek,ilgililere ulaştırmak istediğiniz hususlar var ise onları doğrudan anlatma fırsatı oluşturmak istedik. Ben bu süreçte katılan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Valiliğimizin yapmış olduğu bir çalışma bunu söylemek isterim. Bu süreç yine bu şekilde devam edecek. Gayemiz sizlerin hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi bunu istiyoruz, bunu arzuluyoruz. Çünkü bizim insanımız hizmete layık güzel insanlar, onun için sizlerle beraberiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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