Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

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Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Doğukent Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. idaresindeki 23 BT 250 plakalı Fiat marka otomobil ile 42 FAK 83 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

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