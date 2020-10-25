TVF 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 1 - Kahramanmaraş Atcı Gençlik: 3

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Türkiye Voleybol 2. Lig 4. Grup’un 1. Haftası’nda Elazığ Aksaray Gençlik, evinde karşılaştığı Kahramanmaraş Atcı Gençlik’e 31 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol 2. Lig 4. Grup’un 1. haftasında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde Kahramanmaraş Atcı Gençlik ile karşılaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım 1. seti 2519 kazandı. 2. sette de disiplinden kopmayan Kahramanmaraş ekibi bu seti de 2516 kazandı. Elazığ ekibi 3. seti 2522 kazanarak durumu 21'e getirdi. 4. set nefesleri keserken kıl payı farkla seti 2523 alan Kahramanmaraş Atcı Gençlik salondan 31 galip ayrıldı.

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