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Elazığ'da cami depremzede öğrencilerin eğitim yuvası oldu Bir köyde yaklaşık 40 öğrencinin bulunduğu okulun hasar görmesi nedeniyle, muhtar ve imamın girişimiyle cami okula çevrildi Okula çevrilen camide öğrenciler hem EBA'dan derslerini takip etmeye hem de canlı derslere katılmaya başladı

İHA

Elazığ'da cami depremzede öğrencilerin eğitim yuvası oldu Bir köyde yaklaşık 40 öğrencinin bulunduğu okulun hasar görmesi nedeniyle, muhtar ve imamın girişimiyle cami okula çevrildi Okula çevrilen camide öğrenciler hem EBA'dan derslerini takip etmeye hem de canlı derslere katılmaya başladı

Elazığ’da depremde ilkokulun ağır hasar gördüğü bir köyde nternet de olmayınca öğrenciler için devreye muhtar girdi. Muhtar, köyün camisine internet çektirip, bilgisayar getirterek camiyi eğitim yuvasına dönüştürdü.
Merkeze 24 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde bulunan ilkokul, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremde ağır hasar gördü. Depremin ardından Covid19 nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da uzaktan eğitime geçildi. Bunun üzerine internet alt yapısı olmayan ve ortalama 40 öğrencinin olduğu köyde muhtar ve cami imamı, öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için girişimlerde bulundu. Hayırsever iş adamlarından temin edilen bilgisayar köy camisine kurularak, internet de çektirildi. Bu sayede öğrenciler, vakit namazları dışında hem canlı dersler hem de EBA TV'yi takip etmek için eğitim yuvasına dönüşen camiye gelerek derslerinden geri kalmamaya başladı. Cami imamı Nurullah Çakır da öğrencileri derslerinde yalnız bırakmayarak yardımcı oluyor.

“Vakit namazları dışında bir eğitim yuvasına dönüştürdük”
Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için böyle bir yönteme başvurduklarını belirten cami imamı Nurullah Çakır, “Yaklaşık 2 yıldır buradayım. Köyümüzün öğrencilerinin derslerinden geri kalmamasına muhtarımızla beraber gönlümüz razı gelmedi. Bu uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımıza, öğrencilerimize muhtarımızın gayret ve çabasıyla, iş adamlarının sponsorluğuyla köyümüze internet geldi. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra camimizi, vakit namazları dışında bir eğitim yuvasına dönüştürdük. Öğrencilerimiz, camiye girmeden önce dışarıda ellerini dezenfekte edip maskelerini kontrol ettikten sonra içerde fiziki mesafeye dikkat ederek EBA’ya bağlanarak dersleri takip ediyorlar. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum” dedi.

“Böyle bir imama sahip olduğum için çok şanslı bir muhtarım”
Köy camisini adeta bir sınıfa çevirdiklerini dile getiren Muhtar Nusret Özfidan, “Sağ olsunlar, memleketimizin iş adamlarından bilgisayar ve WİFİ cihazını temin ettim. Camimizde namaz saatleri dışında Nurullah hocamız, çocuklarla gereğinden fazla ilgileniyor. Hocamız, çocukların derslerinden geri kalmaması için bize olabildiğinde yardımcı oluyor. Çünkü bu çocuklar ve gençler ülkemizin ve geleceğin teminatıdır, ben o gözle bakıyorum. Şu an havalar güzel olduğu için çocukları camide toplayabiliyoruz, kar yağdığı zaman evleri uzakta olan çocuklar buraya nasıl gelebilecek onu düşünüyorum. Yetkililerden tek ricam, köyümüze ve bölge köylerimize verici gibi bir şey kurarlarsa her vatandaş kendi çocuğuna kendi evinde ders yapma şansına sahip olur. Çünkü her anne veya babada mutlaka akıllı telefon vardır. Dolayısıyla kendi evinde çocuğuna rahatlıkla internette ders verdirebilir. Şu anda yaklaşık 25 öğrenci var, öğrencilerin üçte ikisi burada ve yaklaşık 15 öğrenci de gelmedi" diye konuştu.
Köy imamının öğrencilerle çok ilgilendiğini anımsatan Özfidan, köylerinde böyle bir imama sahip oldukları için çok şanslı olduklarını aktardı.
Köylerine gelen internet sayesinde derslerine devam ettiklerini dile getiren öğrencilerden Yağmur Fırat, “Köyümüze internet geldi. İnterneti getirenlere teşekkür ederiz. Şu anda camideyiz. Muhtar, bize internet getirdi, biz de EBA üzerinden giriş yaparak ders işliyoruz” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Yaren Özpolat da, kurulan sistem sayesinde derslerinden geri kalmadıklarını ve ödevlerini de bu şekilde yapabildiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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