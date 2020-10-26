Vali Yırık, maske için teşekkür etti, sosyal mesafe için uyardı

Dünya genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Koronavirüsün (Covid19) etkisini sürdürdüğünü belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, maske takma seviyesinin üst seviyede olması nedeniyle teşekkür etti, sosyal mesafeye dikkat edilmesi için de uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid19 nedeniyle haftanın her günü sahada ekipler denetimler gerçekleştirirken, uyarılar da düzenli olarak yapılıyor. Maske takmanın en üst seviyede olduğu kentte Vali Erkaya Yırık'ta sosyal medya hesabından hem teşekkür etti hem de uyarıda bulunarak birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Vali Erkaya Yırık açıklamasında," Kıymetli Gakgo hemşehrilerim, Koronavirüs etkisini maalesef Elazığ’ da da sürdürüyor.Maske takmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen mesafeye daha fazla riayet edelim. Koronavirüs ile hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

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