Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde çeşitli çalışmalar yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 57’si aranan, 39’u ise meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 96 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şüphelilerden, 1’i kurusıkı 2’si ruhsatsız olmak üzere toplam 3 adet tabanca, çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, polisin kumar ve fuhuştan 7 şahsa yasal işlem yaptığı aktarıldı.

Öteyandan polis yaptığı çalışmada kayıp olarak aranan 7 şahsı bularak yakınlarına teslim etti.

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