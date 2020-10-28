8 aylık Bedirhan'ın yuttuğu yassı pil, yemek borusundan çıkarıldı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, 8 aylık Bedirhan Can'ın yuttuğu, yemek borusunda takılı kalarak, yanığa neden olan yassı pil, Fırat Üniversitesi'nde yapılan endoskopi işlemiyle çıkarıldı.

Bingöl'de yaşayan Can ailesinin 8 aylık oğulları Bedirhan, oyuncağından düşen yassı pili yuttu. Annesinin fark etmesi üzerine hemen sağlık kuruluşuna götürülen Bedirhan bebek, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrolde, pilin yemek borusunda takılı kaldığı ve yanığa neden olduğu tespit edildi. Endoskopi yöntemiyle bebeğin yemek borusundaki pil çıkarıldı. Tedbir amacıyla hastanede gözlem altında tutulan Bedirhan bebek, 3 ile 10 gün içinde taburcu edilecek.

'CİDDİ YANIK GÖRDÜK'

Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, Bedirhan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve beslenme problemi olabilir, diye hastanede gözlem altında tuttuklarını belirtti. Doğan, "Hasta bize gelmeden yaklaşık 4-5 saat önce evde bulunan cihazdan düşen yassı pili yuttuğu annesi tarafından fark ediliyor. Sonra sağlık kuruluşuna götürülüyor, oradan da bize sevk ediliyor. Geldiği zaman yemek borusunun birinci darlığında pil takılı olduğundan dolayı öncelikle oradan çıkarılması gerekiyordu. İlerleyen dönemlerde de ciddi yanıklara neden olmaması açısından pili endoskopik yöntemle çıkardıktan sonra yemek borusunda ciddi bir yanık olduğunu gördük. Çocuğun yanıktan dolayı beslenme problemi olabilir, diye yatırdık. Hastamız yattığı süre içinde normal beslenmesini yapabildiği takdirde birkaç gün sonra taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bu süre içinde hem beslenmesini hem de enfeksiyonu kontrol etmeyi düşünüyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIN ULAŞACAĞI YERDE OLMAMALI'

Prof. Dr. Yaşar Doğan, yabancı cisimlerin çocukların ulaşabileceği yerlerde olmaması gerektiğini belirterek, "Böyle bir olay olmuşsa hiç zaman kaybetmeden mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna getirmeleri gerekiyor. Çünkü yassı piller iletken özelliğinden dolayı ciddi yanıklara ve hatta delinmelere neden olabiliyor. Bu hastamızda da olduğu gibi çok ciddi bir yanığa neden olmuştu. Biraz daha geç getirilmesi halinde delinme riski çok yüksekti. O yüzden bu hastaların aciliyeti çok önemli" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-10-28 11:37:59



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