Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bugün Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yılı kutlama programı kapsamında Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kurum müdürleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı.

Program, Vali Yırık, Başkan Şerifoğulları ve Garnizon Komutanı Erbaş'ın Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi.

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